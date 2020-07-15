Kia начала производить в России новую модель K5

Сборка автомобиля, который ранее предлагали на российском рынке как Optima, стартовала на предприятии «Автотор» в Калининграде.



В компании официально объявили о старте серийного производства седана K5 новой генерации. Такое название решили начать использовать для Optima после смены поколений.

Продажи бизнес-седана запланированы на осень, но точные сроки выхода, а также стоимость и комплектации будут озвучены позднее.

Ранее автомобиль был сертифицирован в нашей стране. Уже известно, что новинка будет представлена с двумя силовыми установками, пару которым составит 8-или 6-скоростной автомат, и переднеприводная система.

Речь идет о 2,0 и 2,5-литровых двигателях с отдачей 150 и 194 л.с.