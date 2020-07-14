Несколько дней назад в Сети появилось сообщение, согласно которому «АвтоВАЗ» отправил на предприятие ЗАЗ машинокомплекты для сборки автомобиля Ларгус.

Тогда сообщалось, что машинокомплекты укомплектованы не полностью и некоторые детали будут доставлены позднее.

На основании этой информации было выдвинуто предположение, что на предприятии стартует сборка автомобилей Лада.

Запорожский автозавод прокомментировал производство Lada, сообщив, что производство автомобилей предприятие не начинало и пока говорить об их выпуске рано.

При этом данные о поставках машинокомплектов опровергать или подтверждать не стали.