Выпуск моделей Lada наладят на украинском ЗАЗ

Еще в начале года в сети стали появляться сообщения и фотографии Лад, которые собирают на украинском предприятии ЗАЗ.

При этом официально подтверждения этим данным так и не было. Как известно, власти Украины решили с 1 января 2020 года запретить ввоз российских автомобилей.

В связи с этим поставки готовых машин из России были прекращены. Однако запрет не затрагивает автомобили, собираемые на украинских предприятиях, а значит «АвтоВАЗ» может поставлять машинокомплекты в страну для сборки моделей.

Судя по последним данным, руководство Renault и Запорожский завод достигли соглашения.

Как стало известно паблику AvtoVAZ News, АвтоВАЗ уже поставил на ЗАЗ машинокомплекты Ларгусов, причем в следующей партии будут поставлены комплекты передних и задних бамперов, оптики и рулевого колеса, что отсутствует в уже поставленных комплектах.

Есть информация, что было доставлено на завод еще два экземпляра седана Granta, предназначенных для опытной сборки.