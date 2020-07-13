Исчезнувшую из списка Ларгуса опцию обнаружили журналисты портала «ЛадаОнлай», которые продолжают вести мониторинг цен и комплектаций российских автомобилей.
Почти все комплектации Lada Largus лишили одной из опций
Так, оказалось, что почти все комплектации Lada Largus лишили одной из опций.
Речь идет о регулировке ремней безопасности сидений по высоте, которая ранее предлагалась для комплектаций универсалов и фургонов Classic, Comfort и Luxe.
Теперь же такая опция осталась лишь в исполнении Luxe. При этом было замечено, что несмотря на отсутствие опции стоимость модели не изменилась.
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