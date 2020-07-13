Исчезнувшую из списка Ларгуса опцию обнаружили журналисты портала «ЛадаОнлай», которые продолжают вести мониторинг цен и комплектаций российских автомобилей.

Так, оказалось, что почти все комплектации Lada Largus лишили одной из опций.

Речь идет о регулировке ремней безопасности сидений по высоте, которая ранее предлагалась для комплектаций универсалов и фургонов Classic, Comfort и Luxe.

Теперь же такая опция осталась лишь в исполнении Luxe. При этом было замечено, что несмотря на отсутствие опции стоимость модели не изменилась.