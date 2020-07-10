АвтоВАЗ начал выпуск новой Cross-версии Lada Largus

Сборка автомобиля началась на предприятии в Тольятти, о чем стало известно паблику AvtoVAZ News.

Официально новая версия Ларгуса анонсирована не была. Как сообщили источники, речь идет о лимитированном варианте Cross-версии Lada Largus, которая получит приставку к названию Quest.

Этот вариант будет отличаться оформлением внешности и салона.

Так, например, в экстерьере будут предложены глянцевые корпуса наружных зеркал, новые колесные диски, а в салоне появится комбинированная отделка с использованием ткани и экокожи.

Руль будет кожаным, а сидение водителя получит регулировку по высоте. Кроме этого сообщается о трехступенчатом подогреве передних сидений и улучшенной шумоизоляции.

Как известно, Ларгус в этом году должен получить обновление. По некоторым данным, автомобиль после обновления представят летом, а осенью он появится в продаже.