Компания Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento

Автопроизводитель Kia еще во время презентации нового поколения кроссовера Sorento сообщала, что у модели появится гибридная модификация.



И вот накануне компания сообщила, что начала сборку гибридной версии кроссовера Sorento, которая в первую очередь появится на европейском рынке.

Также эта модификация будет представлена и на внутреннем для компании рынке.

Серийная сборка новинки стартовала на предприятии в Хвасоне, где также осуществляется сборка бензиновых и дизельных вариантов.

Что касается гибридной установки, то в ее основе располагается 1,6-литровый турбированный ДВС и электродвигатель с шестискоростной автоматической КП. Мощность электромотора составляет 60 л.с., а ДВС имеет отдачу 180 л.с. при 265 Нм.

Суммарная отдача установки будет 230 л.с. при 350 Нм. Другие характеристики гибрида пока не озвучивают, но в компании заявили, что в дальнейшем у кроссовера появится и подзаряжаемый гибрид.

Также сообщается, что гибридные версии модели начнут собирать еще и на заводе в Северной Америке.