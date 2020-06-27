Новый Kia Sorento для России показали на первых снимках

Kia Sorento сфотографировали на полигоне НАМИ, а снимки оказались в распоряжении российского портала.

Quto опубликовали фото нового Sorento для российского рынка, к тому же на страницах сайта сообщили характеристики дизельного ДВС.

По данным журналистов, в Kia Sorento будут устанавливать 2,2-литровый дизельный мотор мощностью 202 л.с. и 440 Нм крутящего момента.

Будут ли доступны версии с бензиновым и гибридным агрегатами пока неизвестно.

Судя по фотографиям, российский Sorento будет таким же, как и для других рынков,

Kia Sorento получит цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым экраном и 10-дюймовыый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В кроссовере еще появятся современные системы безопасности и электронные ассистенты.

Выход нового поколения Kia Sorento на российский рынок состоится осенью, но точной даты презентации модели пока не озвучили.