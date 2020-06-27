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Новый Kia Sorento для России показали на первых снимках

Новости
27.06.2020 19:28

Kia Sorento сфотографировали на полигоне НАМИ, а снимки оказались в распоряжении российского портала.

Quto опубликовали фото нового Sorento для российского рынка, к тому же на страницах сайта сообщили характеристики дизельного ДВС.

По данным журналистов, в Kia Sorento будут устанавливать 2,2-литровый дизельный мотор мощностью 202 л.с. и 440 Нм крутящего момента.

Будут ли доступны версии с бензиновым и гибридным агрегатами пока неизвестно.

Судя по фотографиям, российский Sorento будет таким же, как и для других рынков,

Kia Sorento получит цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым экраном и 10-дюймовыый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В кроссовере еще появятся современные системы безопасности и электронные ассистенты.

Выход нового поколения Kia Sorento на российский рынок состоится осенью, но точной даты презентации модели пока не озвучили.

Новый Kia Sorento для России показали на первых снимках Новый Kia Sorento для России показали на первых снимках Новый Kia Sorento для России показали на первых снимках

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