В России новое поколение Kia Stinger получит имя K6

Автомобильная компания Kia зарегистрировала на территории РФ два новых названиях для своих моделей.

В базе Роспатента появились новые названия — Kia K6 и Kia K4. В модельном ряду марки автомобиля с названием К6 еще нет, но есть предположение, что его используют для нового поколения Kia Stinger.

Последний переживет смену поколений ближе к началу 2022 года. Что касается названия К4, то с таким названием на китайском рынке представлен компактный седан, расположенный в модельной линейке между Rio и K5 (Optima).

Вероятно регистрация этого названия в России это всего лишь защита прав на использование названия.

Между тем напомним, что ближайшей новинкой от компании в нашей стране будет Optima, которая со сменой поколений также сменит название на К5.