Появились фотографии нового седана Kia Optima для России

В прошлом месяце компания Kia сертифицировала для российского рынка новое поколение Kia Optima, причем под новым названием К5.

Именно такое имя носит автомобиль для рынка Южной Кореи и Китая. Теперь модель также будет называться и в России.

По предварительным данным, Kia Optima/К5 выйдет на рынок уже скоро, ведь в компании уже проводят фотосессию новой модели, где она и была сфотографирована.

Снимки оказались в распоряжении Kia-clubs.ru и на них показали седан Kia Optima для России. Как известно, модель будут собирать на российском предприятии.

Продажи должны стартовать до конца лета. Известные подробности из сертификационных документов портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.