В прошлом месяце компания Kia сертифицировала для российского рынка новое поколение Kia Optima, причем под новым названием К5.
Появились фотографии нового седана Kia Optima для России
Именно такое имя носит автомобиль для рынка Южной Кореи и Китая. Теперь модель также будет называться и в России.
По предварительным данным, Kia Optima/К5 выйдет на рынок уже скоро, ведь в компании уже проводят фотосессию новой модели, где она и была сфотографирована.
Снимки оказались в распоряжении Kia-clubs.ru и на них показали седан Kia Optima для России. Как известно, модель будут собирать на российском предприятии.
Продажи должны стартовать до конца лета. Известные подробности из сертификационных документов портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
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