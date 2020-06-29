Несколько дней назад в Сети появилось сообщение, что перспективный проект по созданию нового кроссовера от УАЗ из класса Toyota Land Cruiser Prado закрыли.
В УАЗ опровергли закрытие проекта «Русский Прадо»
Тогда в СМИ сообщили, что Ульяновский автозавод отказался от проекта в связи с нехваткой инвестиций.
Однако, сегодня журналисты «Российской газеты» получили ответ от пресс-службы по этому вопросу.
В сообщении указано, что проект «Русского Прадо» не закрыт.
Более того, работы по нему продолжаются даже в столь непростое время.
По предварительным данным, новый внедорожник выйдет во второй половине следующего года.
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