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УАЗ отказался от проекта «Русский Прадо»

Новости
26.06.2020 18:58

О проекте по выпуску внедорожника класса Toyota Land Cruiser Prado за последний год сообщалось неоднократно.

УАЗ регулярно патентовал детали внедорожника, прозванного в Сети «Русский Прадо».

Ранее сообщалось, что этот автомобиль должен дебютировать в 2020 году и на рынок выйти в 2021 году.

Однако, как выяснили журналисты «АвтоВзгляда», УАЗ отказался от проекта «Русский Прадо», а виной тому стали финансовые трудности, связанные с ним.

В частности, Ульяновскому автозаводу попросту не хватает средств для запуска.

Сообщается, что от проекта решили отказаться полностью, а средства переориентировать на другие проекты.

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