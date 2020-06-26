О проекте по выпуску внедорожника класса Toyota Land Cruiser Prado за последний год сообщалось неоднократно.

УАЗ регулярно патентовал детали внедорожника, прозванного в Сети «Русский Прадо».

Ранее сообщалось, что этот автомобиль должен дебютировать в 2020 году и на рынок выйти в 2021 году.

Однако, как выяснили журналисты «АвтоВзгляда», УАЗ отказался от проекта «Русский Прадо», а виной тому стали финансовые трудности, связанные с ним.

В частности, Ульяновскому автозаводу попросту не хватает средств для запуска.

Сообщается, что от проекта решили отказаться полностью, а средства переориентировать на другие проекты.