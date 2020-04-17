УАЗ продолжает сертифицировать «Русский Прадо»

УАЗ продолжает сертифицировать автомобиль, прозванный как «Русский Прадо», а по сути, как известно, речь идет о глубоко модернизированном Патриоте, подробности о котором ранее уже раскрывали.

Более подробно о проекте портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Что касается новых патентных изображений, то на них показана панель управления системами новинки, где находится пять клавиш с селектором выбора из четырех режимов, расположенного посередине.

Что касается кнопок, то они отвечают за отключение или активацию системы стабилизации, внедорожного круиз-контроля, а также кнопки управления полноприводной системы part-time.

На селекторе есть обозначения 4H, 4HL и 4LL. В первом случае это означает полный привод прямая передача, во втором прямая с блокировкой центрального дифференциала, а в третьем пониженная также с блокировкой центрального дифференциала.

Как уже сообщалось ранее, новый «Русский Прадо» выйдет на рынок с ценой около 1,5 млн рублей ориентировочно в середине будущего года.