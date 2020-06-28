Чешская компания опубликовала изображения и некоторые подробности базовой модификации обновленной модели Active для внутреннего рынка.
Skoda показала базовую версию рестайлинговой Octavia
Skoda показала базовую версию рестайлинговой Octavia с названием Active, тогда как сейчас на рынке представлены только комплектации Ambition и Style.
В начальном исполнении для автомобиля предложат обычные колесные диски на 16 дюймов вместо легкосплавных, предназначенных для более дорогих комплектаций.
В салоне Octavia Active появится обычная комбинация приборов с аналоговыми шкалами и мнонохромным экраном, а еще предложат пластиковый руль, на которым не окажется кнопок управления мультимедийной системой.
Отделка салона будет из ткани, а регулировку предложат только для водительского кресла. Кроме этого, отличаться базовый вариант будет обычным кондиционером против двухзонного климат-контроля в дорогих версиях.
Стоимость новой комплектации составит 1,4 млн рублей в эквиваленте. За эти деньги будет доступен литровый трубомотор с отдачей 110 л.с., работающий в паре с механикой.