

Skoda показала базовую версию рестайлинговой Octavia с названием Active, тогда как сейчас на рынке представлены только комплектации Ambition и Style.

В начальном исполнении для автомобиля предложат обычные колесные диски на 16 дюймов вместо легкосплавных, предназначенных для более дорогих комплектаций.

В салоне Octavia Active появится обычная комбинация приборов с аналоговыми шкалами и мнонохромным экраном, а еще предложат пластиковый руль, на которым не окажется кнопок управления мультимедийной системой.

Отделка салона будет из ткани, а регулировку предложат только для водительского кресла. Кроме этого, отличаться базовый вариант будет обычным кондиционером против двухзонного климат-контроля в дорогих версиях.

Стоимость новой комплектации составит 1,4 млн рублей в эквиваленте. За эти деньги будет доступен литровый трубомотор с отдачей 110 л.с., работающий в паре с механикой.