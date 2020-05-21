Названы сроки выхода новой Skoda Octavia в России

Чешская компания через несколько дней после официальной премьеры нового поколения модели Skoda Octavia сообщила, что она появится в России.

Теперь выяснилось, что Skoda Octavia доберется до российских дилеров только в конце года. Сборку автомобиля организуют на производственной площадке в Нижнем Новгороде, и более того, на этом заводе будут собирать и лифтбек, и универсал.

Последний ранее привозили в Россию. Напомним, что дебют новой Skoda Octavia состоялся в ноябре 2019 года, а более подробно о модели портал «ТвоёАвто» уже писал.

Между тем, ранее журналисты смогли узнать о спецификациях автомобиля для российского рынка. В частности было известно, что в моторной гамме Octavia будет двухлитровый 190-сильным TSI с 8-ступенчатой КП.

Эта силовая установка придет на смену 1,8-литровому агрегату, а новая трансмиссия станет доступна для 1,4-литрового двигателя, который сейчас комплектуется семискоростным роботом.

Также в линейке двигателей останется 1,6-литровый 110-сильный мотор, работающий в паре с шестискоростным автоматом или МКП.