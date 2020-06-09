Skoda выпустила спецверсию Skoda Rapid для России



Новинка получила приставку к названию Hockey Edition и основана на базе комплектации Ambition. Стоимость новинки составит 947 100 рублей.

То есть доплата за эксклюзивные решения составит всего 48 100 рублей. В этой модификации, напомним, моторная гамма может быть представлена 1,6-литровым 90 или 110-сильным моторами, а также 1,4-литровым 125-сильным агрегатами.

Что касается изменений, то вариант Hockey Edition будет отличаться хромированными деталями во внешности, декоративными накладками на порогах и шильдиками с указанием принадлежности к спецверсии.

Список оборудования Skoda Rapid в новом исполнении такой же, как и в комплектации Ambition. При этом отличием станут некоторые опции, которые предлагаются для машин более высокого класса.

Так, речь идет о многофункциональном двухспицевом рулем с отделкой кожей, климат-контроле Climatronic, тонировке задних стекол Sunset, зеркале заднего вида с автоматическим затемнением, задних датчиках парковки центральном подлокотнике спереди.