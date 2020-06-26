Новый Volkswagen Polo отправили к российским дилерам

Новое поколение популярного автомобиля, который теперь стал лифтбеком, а не седаном, уже начали отправлять к дилерам.



Напомним, что новый Volkswagen Polo собирают на предприятии в Калуге, а как сообщили сегодня в компании, первые партии автомобилей появятся у дилеров уже на следующей неделе.

Лифтбек на российском рынке будет представлен в четырех комплектациях по цене от 792 900 рублей. Топовый вариант модели обойдется покупателям в 1 111 900 рублей. Напомним, что комплектации и цены на них компания объявила ранее.

Лифтбек будет предлагаться с 1,6- и 1,4-литровыми установками мощностью от 90 до 125 л.с.

Среди трансмиссий в зависимости от двигателя предложат 6-сутпенчатый автомат или 7-скоростной робот. В базовой комплектации будет доступна механическая трансмиссия.