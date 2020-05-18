Немецкий автопроизводитель объявил о старте приеме заказов на новый Polo, который теперь стал лифтбеком.



Модель была рассекречена еще в конце февраля, а позднее компания официально раскрыла комплектации. Оставалось лишь рассекретить цены и объявить о старте продаж.

Volkswagen начал принимать заказы на новый Polo в России по цене от 792 900 рублей за комплектацию с названием Origin.

В этом исполнении для лифтбека предлагается светодиодная оптика, усиленная подвеска, мультимедийная система с 6,5-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов и др.

Комплектация Respect оценена уже в 837 900 рублей, а следующий вариант Status получил ценник 971 900 рублей, а самая дорогая комплектация обойдется россиянам в 1 111 900 рублей.

Напомним, что моторная гамма нового Polo в России представлена 1,6 и 1,4-литровым установками, пару которым составляет 5-ступенчатая механика, шестискоростной автомат или 7-ступенчатая роботизированная КП.