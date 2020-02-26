Volkswagen назвал комплектации нового Polo для РФ



Эта модель на российском рынке будет представлена, как сообщалось ранее, с прежними силовыми установками.

Речь идет об 1,6-литровом агрегат мощностью 90 или 110 л.с., а также 125-сильном 1,4-литровом моторе. Первый работает с 5-ступенчатой механикой, а для 110-сильного варианта предложат шестискоростную автоматическую КП.

Самый мощный двигатель работает с 7-ступенчатым роботом. Для покупки лифтбек будет доступен в четырех комплектациях с названиями Origin, Respect, Status и Exclusive.

Последняя будет отличаться большим количеством хромированных элементов, включая полосу на радиаторной решетке, вставку на днем диффузоре и окантовку боковых стекол.

А вот с базовой комплектации в новом Polo будут светодиодные фары головного света, тогда как в версиях Origin и Respect появятся стальные диски с декоративными колпаками.

В исполнении Status предложат 15-дюймовые колесные диски из легких сплавов, а вот колесные диски на 16 дюймов предложат опционально.

Также за дополнительную плату будут доступны боковые шторки безопасности и передние боковые подушки. О стоимости автомобиля информации пока нет, а его продажи стартуют этим летом.