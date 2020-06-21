Еще в конце прошлого года появились первые сообщения о плохих делах китайского автопроизводителя Lifan.

Более того, тогда сообщалось о закрытии некоторых заводов и банкротстве компании.

Однако позднее в компании информацию опровергли, но подтвердили, что Lifan действительно испытывает временные трудности, которые должны были решится за счет поддержки со стороны властей Китая.

Недавно в местных СМИ снова появились сообщения, в которых говорится, что китайская компания Lifan оказалась на грани разорения.

По информации СМИ, в судах Китая есть около 400 исков от кредиторов, которые требуют взыскания на общую сумму почти 3 млрд юаней, а это около 28,5 млрд рублей.

К тому же спрос на машины бренда серьезно сократился, а компании пророчат ликвидацию в течение ближайших недель.

Тем не менее, весной этого года в Lifan сообщали о намерении расширить модельный ряд на российском рынке, о чем сообщалось ранее.