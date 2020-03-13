Lifan расширит модельный ряд в России, в том числе планируется на наш рынок привести кроссовер Myway.
Lifan расширит свой модельный ряд в России
13.03.2020 23:08
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Также китайский производитель сейчас ведет переговоры со своими партнерами из РФ, Казахстана и Беларуси.
О контрактной сборке автомобилей Lifan, пишет «РГ» со ссылкой на главу российского подразделения автопроизводителя.
Напомним, в России Lifan производил автомобили на черкесском заводе «Дервейс». В конце 2018 года сборку прекратили и практически весь прошлый год дилеры распродавали складские запасы.
Как пишет «АВТОСТАТ», дилеры Lifan в прошлом году продали всего 3960 авто, а это на 74% меньше, чем в 2018 году.
В конце прошлого года самый популярный кроссовер Lifan – X70 начали поставлять из Китая.
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