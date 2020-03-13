Lifan расширит свой модельный ряд в России

Lifan расширит модельный ряд в России, в том числе планируется на наш рынок привести кроссовер Myway.

Также китайский производитель сейчас ведет переговоры со своими партнерами из РФ, Казахстана и Беларуси.

О контрактной сборке автомобилей Lifan, пишет «РГ» со ссылкой на главу российского подразделения автопроизводителя.

Напомним, в России Lifan производил автомобили на черкесском заводе «Дервейс». В конце 2018 года сборку прекратили и практически весь прошлый год дилеры распродавали складские запасы.

Как пишет «АВТОСТАТ», дилеры Lifan в прошлом году продали всего 3960 авто, а это на 74% меньше, чем в 2018 году.

В конце прошлого года самый популярный кроссовер Lifan – X70 начали поставлять из Китая.