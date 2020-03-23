Китайский кроссовер Lifan Myway неплохо продавался на российском рынке в тот период, когда его сборка была организована на предприятии в Черкеске.



Однако в 2018 году производство прекратили и с того момента продажи Lifan Myway стали падать. Поставки машин из Китая должны были начать в 2020 году, но пока никаких решений поэтому поводу не приняли.

В прошлом году объемы продаж кроссовера составили 384 экземпляра, а уже в феврале на учет в ГИБДД поставили только один Lifan Myway.

Статистику по регистрации опубликовали аналитики «АвтостатИнфо». Таким образом, был сделан вывод, что кроссовер Lifan Myway ушел с российского авторынка, но будем надеяться, что это временно.

Последние модели предлагались по цене от 899 900 до 1 019 900 рублей. Модель оснащена 1,8-литровым 125-сильным агрегатом.