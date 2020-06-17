Названа дата премьеры длиннообразной Kia Optima

Уже давно не секрет, что компания Kia в Китае предложит удлиненный вариант своей модели Kia Optima/K5.



Об этом автомобиле ранее портал «ТвоёАвто» рассказывал, когда она появилась в базе Министерства промышленности Китая, где были обнародованы не только некоторые технические характеристики, но и фотографии.

Недавно автопроизводитель официально анонсировал премьеру новинки, сообщив, что ее презентация состоится 24 июля. Премьера длиннообразной Kia Optima состоится в Чэнду.

Этот автомобиль уже собирают на местном предприятии, а в отличие от обычной модели он отличается габаритами, внешностью и интерьером.

Между тем напомним, что на российском рынке также появится новая Оптима, но ее для нашего рынка решили переименовать. Более подробно об этом также уже сообщалось.