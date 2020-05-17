На снимках впервые показали длиннообразную Kia Optima

У седана Kia Optima/K5 новой генерации скоро появится новая модификация, который будет отличаться растянутой колесной базой и длиной.

Первые снимки длиннообразной версии Kia Optima распространили в сети, а благодаря им стало известно, как она будет отличаться от обычного седана.

Такая модификация предназначена для китайского рынка и вряд ли она появится за его пределами. В отличие от южнокорейского варианта седана, китайская модификация будет иметь не только увеличенную длину, но еще и измененную внешность.

В салоне такой модели установят большой дисплей приборной панели объединённый с экраном мультимедийной системы, и оригинальную консоль.

Линейка двигателей длиннообразной Kia Optima будет представлена 1,5 и 2,0-литровыми установками с отдачей 170 и 240 л.с. Новинка будет собираться на территории Китая, где продажи запланированы на сентябрь.

Новую Kia Optima привезли для сертификации в Россию.