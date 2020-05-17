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На снимках впервые показали длиннообразную Kia Optima

Новости
17.05.2020 14:09
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У седана Kia Optima/K5 новой генерации скоро появится новая модификация, который будет отличаться растянутой колесной базой и длиной.

Первые снимки длиннообразной версии Kia Optima распространили в сети, а благодаря им стало известно, как она будет отличаться от обычного седана.

Такая модификация предназначена для китайского рынка и вряд ли она появится за его пределами. В отличие от южнокорейского варианта седана, китайская модификация будет иметь не только увеличенную длину, но еще и измененную внешность.

В салоне такой модели установят большой дисплей приборной панели объединённый с экраном мультимедийной системы, и оригинальную консоль.

Линейка двигателей длиннообразной Kia Optima будет представлена 1,5 и 2,0-литровыми установками с отдачей 170 и 240 л.с. Новинка будет собираться на территории Китая, где продажи запланированы на сентябрь.

 

Новую Kia Optima привезли для сертификации в Россию.

На снимках впервые показали длиннообразную Kia Optima На снимках впервые показали длиннообразную Kia Optima На снимках впервые показали длиннообразную Kia Optima На снимках впервые показали длиннообразную Kia Optima На снимках впервые показали длиннообразную Kia Optima

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