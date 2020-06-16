Российские специалисты агентства «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, в рамках которого было установлено, что Toyota лидирует в пяти сегментах вторичного авторынка России среди иномарок.

Основной для исследования стали данные по продажам подержанных машин за четыре месяца этого года. В отчетный период россияне купили порядка 170 тыс. автомобилей Toyota с пробегом.

Эти автомобили лидируют в D-сегменте, где самой популярной моделью является Toyota Camry, реализованная в количестве 22,3 тыс. экземпляров.

В сегменте SUV (C) лидером среди иномарок является кроссовер Toyota RAV4. Его продажи в отчетный период составили 13,8 тыс. экземпляров.

Еще автомобили японской марки являются лидерами в сегменте SUV (D), SUV (E) и пикапов, где наиболее востребованными являются Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и Toyota Hilux соответственно.

Кроме этого, отмечается, что машины Toyota в целом являются лучшими по сохранению остаточной стоимости.