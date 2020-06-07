Японская компания может расширить свой модельный ряд за счет нового рамного внедорожника, о котором стали известны некоторые подробности.

Как выяснили зарубежные журналисты, рамный внедорожник в ретро-стиле может выпустить Toyota. Эта модель может стать идеологическим преемником FJ Cruiser.

При этом отмечается, что выпуск такого автомобиля будет возможным в случае, если подобные модели будут востребованы на ключевых для компании рынках.

Что касается новинки, то если ее выпустят, то она будет бороться за покупателей Ford Bronco.

Если проект будет одобрен, но в конце 2021 года автопроизводитель выпустит первую рамную модель, которую создадут на платформе TNGA-F.

В дальнейшем компания сможет выпускать на базе такой машины различные рамные автомобили с отличающимися габаритами и форм-факторами.