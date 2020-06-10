Tesla обошла Toyota и стала самой дорогой компанией на рынке

У американской компании всего за год стоимость акций выросла в несколько раз, и в результате ей удалось обойти по капитализации японского автопроизводителя.

Как стало известно, Tesla обошла Toyota и стала самой дорогой автомобильной компанией на мировом рынке с ростом акций в пять раз.

Рыночная капитализация американской марки составила 185,3 млрд долларов, тогда как у «Тойоты» этот показатель составляет 178,7 млрд долларов.

Отстает от этих автопроизводителей Volkswagen, который среди автопроизводителей занимает третью строчку с показателем 85,5 млрд долларов.