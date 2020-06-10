У американской компании всего за год стоимость акций выросла в несколько раз, и в результате ей удалось обойти по капитализации японского автопроизводителя.
Tesla обошла Toyota и стала самой дорогой компанией на рынке
Как стало известно, Tesla обошла Toyota и стала самой дорогой автомобильной компанией на мировом рынке с ростом акций в пять раз.
Рыночная капитализация американской марки составила 185,3 млрд долларов, тогда как у «Тойоты» этот показатель составляет 178,7 млрд долларов.
Отстает от этих автопроизводителей Volkswagen, который среди автопроизводителей занимает третью строчку с показателем 85,5 млрд долларов.
К концу десятилетия Tesla может занять до 15 % рынка электромобилей
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