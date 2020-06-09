

Как выяснилось, продажи Tesla Model 3 в Китае в мае увеличились в 3 раза до 11 095 реализованных экземпляров.

При этом в апреле компания смогла продать только 3 635 электрокаров.

Объёмы продаж Model 3 оказались рекордными и это не удивительно, ведь американская компания производит этот автомобиль на собственном заводе в Китае.

Благодаря этому она имеет льготы от правительства страны, которые позволили сделать электрокар доступнее.

Кроме этого, компания в условиях снижающегося спроса решила снизить цены на все свои электрокары. Model 3 подешевел на две тысячи долларов, а скидка на флагманы достигает 6 тыс. долларов. Снижение цен произошло не только в Китае, но и в США.

Несмотря на отличные результаты продаж Model 3 по итогам мая, компания все же ожидает снижение продаж в целом по итогам года на фоне пандемии коронавируса.