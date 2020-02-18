Tesla ищет новых поставщиков аккумуляторов для Tesla Model 3

Американский автопроизводитель намерен заключить контракт на поставки аккумуляторов с компанией Contemporary Amperex Technology.



По информации источника, Tesla почти договорилась с китайской компанией, но соответствующие документы еще не подписаны.

Аккумуляторы Contemporary Amperex Technology планируют поставлять для Tesla Model 3, выпускаемого на заводе в Шанхае.

В этих батареях, как отмечается, нет кобальта, а последний как известно и приводит к удорожанию аккумуляторов.

Contemporary Amperex Technology выпускает литий-железо-фосфатные батареи, которые обойдутся на 10% дешевле, чем используемые сейчас.

На такой шаг Tesla решается с целью снизить стоимость электрокара на фоне падения продаж электрокаров в Китае.

По предварительным прогнозам аналитиков, объёмы проданных Tesla в январе сократились на 54,4% из-за вспышки коронавируса.