Американский автопроизводитель намерен заключить контракт на поставки аккумуляторов с компанией Contemporary Amperex Technology.
Tesla ищет новых поставщиков аккумуляторов для Tesla Model 3
18.02.2020 19:14
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По информации источника, Tesla почти договорилась с китайской компанией, но соответствующие документы еще не подписаны.
Аккумуляторы Contemporary Amperex Technology планируют поставлять для Tesla Model 3, выпускаемого на заводе в Шанхае.
В этих батареях, как отмечается, нет кобальта, а последний как известно и приводит к удорожанию аккумуляторов.
Contemporary Amperex Technology выпускает литий-железо-фосфатные батареи, которые обойдутся на 10% дешевле, чем используемые сейчас.
На такой шаг Tesla решается с целью снизить стоимость электрокара на фоне падения продаж электрокаров в Китае.
По предварительным прогнозам аналитиков, объёмы проданных Tesla в январе сократились на 54,4% из-за вспышки коронавируса.
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