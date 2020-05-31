«Зеленые» машины компании Tesla отлично продаются на американском рынке, а с недавнего времени электрокары бренда стали лучше продаваться в Китае.
К концу десятилетия Tesla может занять до 15 % рынка электромобилей
На китайском рынке рост популярности Tesla обусловлен появлением там гигафабрики, за счет которой производитель получил льготы, что позволило снизить цены на электрокары.
Как известно, завод Tesla стал первым за пределами Америки, а еще идет строительство нового предприятия на территории Европы.
Всё это позволит автопроизводителю наращивать долю на мировом авторынке. Согласно прогнозам специалистов, к концу десятилетия Tesla может занять до 15 % рынка электромобилей.
В прошлом году марка смогла отгрузить 400 тыс. электрокаров, а в этом году планы были на 500 тыс. ед., но их пересмотрели в меньшую сторону из-за пандемии.
Помимо сокращения продаж новых авто в целом, компания не может еще и нарастить необходимые объёмы производства недорого электрокроссовера Tesla Model Y.
Эксперты уверены, что Tesla отгрузит около 450 тыс. электрокаров в этом году, другие аналитики говорят, что показатель будет не более 424 тыс. ед.
Но все сходятся во мнении, что бренд сможет занять 15% доли рынка электрокаров уже к 2030 году.