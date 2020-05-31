«Зеленые» машины компании Tesla отлично продаются на американском рынке, а с недавнего времени электрокары бренда стали лучше продаваться в Китае.

На китайском рынке рост популярности Tesla обусловлен появлением там гигафабрики, за счет которой производитель получил льготы, что позволило снизить цены на электрокары.

Как известно, завод Tesla стал первым за пределами Америки, а еще идет строительство нового предприятия на территории Европы.

Всё это позволит автопроизводителю наращивать долю на мировом авторынке. Согласно прогнозам специалистов, к концу десятилетия Tesla может занять до 15 % рынка электромобилей.

В прошлом году марка смогла отгрузить 400 тыс. электрокаров, а в этом году планы были на 500 тыс. ед., но их пересмотрели в меньшую сторону из-за пандемии.

Помимо сокращения продаж новых авто в целом, компания не может еще и нарастить необходимые объёмы производства недорого электрокроссовера Tesla Model Y.

Эксперты уверены, что Tesla отгрузит около 450 тыс. электрокаров в этом году, другие аналитики говорят, что показатель будет не более 424 тыс. ед.

Но все сходятся во мнении, что бренд сможет занять 15% доли рынка электрокаров уже к 2030 году.