Компания Tesla снизила цены на свои электромобили

Tesla в период пандемии и падения продаж автомобилей решилась на существенное снижение цен.

Такой шаг компании позволит поддержать производство и возможно не отправлять в отпуска рабочих.

Так, флагманский седан Model S на американском рынке теперь стоит 74 990 долларов, а до снижения электрокар можно было купить за 79 990 долларов.

Также подешевел кроссовер Model X, который теперь оценивают от 79 990 долларов против 84 990 долларов ранее.

Меньше всего подешевел седан Model 3, на который автопроизводитель сейчас предоставляет скидку в размере 2000 долларов. Теперь самый доступны электрокар Tesla стоит 37 990 долларов, пишет «ГазетаDAILY».

Ранее сообщалось, что в США в апреле продажи новых автомобилей сократились в два раза.