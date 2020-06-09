Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей премиального сегмента на рынке Москвы по итогам четырех месяцев 2020 года.

Так были названы самые популярные премиум-автомобили в Москве. В период январь-апрель этого года москвичи купили 14 тыс. новых авто премиум-класса, что на 11% меньше.

Чаще всего жители столицы покупали автомобили марки BMW, так как лидерами в топ-10 стали BMW X5, BMW 5-й Серии, BMW X3 и BMW X7, которые заняли с первой по четвертую строчку рейтинга соответственно с результатами 676, 620, 596 и 596 проданных экземпляров.

Только на пятой строчке расположился Lexus RX с показателем 528 проданных единиц. Далее в списке оказались модели немецкой марки Mercedes-Benz.

Как пишет «Автостат», во второй пятерке лидеров числятся: E-Class (498 ед.), GLC (442 ед.), GLS (420 ед.), C-Class (407 ед.) и GLE (393 ед.).