Названы самые лучшие бизнес-седаны 2020 модельного года

Американская организация Consumer Reports подготовила новый рейтинг, в котором находятся лучшие бизнес-седаны 2020 модельного года.



Эксперты проанализировали все предложения на американском рынке и для каждой модели присвоили балл, учитывая их оснащенность, внешность, надежность и безопасность по результатам краш-тестов.

Как отмечают avtovesti.com, в результате в опубликованном топ-10 оказались автомобили стоимостью от 22 до 44 тыс. долларов.

Первое место в этом списке занял Toyota Avalon, который не представлен в России. Он заработал 93 балла из 100 возможных.

На второй строчке располагается Subaru Legacy с результатом 87 баллов. Toyota Camry стала третьей лучшей моделью среди седаном бизнес-класса.

Она получила от Consumer Reports 86 баллов. Следующим в списке находится Kia Cadenza – 85 баллов. Замыкает первую пятерку лидеров Nissan Altima с показателем 84 балла.

Следующие пять строчек в ТОПе лучших седанов бизнес-класса 2020 модельного года достались следующим автомобилям: Chevrolet Impala (84 балла), Honda Accord (82 балла), Kia Optima (82 балла), Mazda 6 (80 баллов) и Nissan Maxima (80 баллов).