Автолюбители назвали самые надежные внедорожники и кроссоверы

В рамках исследования был проведен опрос автомобилистов, которые рассказывали о своих машинах и проблемах, с которыми они столкнулись в ходе эксплуатации.

В результате Auto Express назвали самые надежные внедорожники и кроссоверы по версии автолюбителей.

В списке числится 10 моделей, среди которых последнее место занял Mazda CX-5. В нем владельцы отметили частые проблемы только с электроникой.

Индекс надежности этой машины составил 95,52%. На ступень выше взобрался Subaru XV с показателем 95,66%.

В этом кроссовере владельцы редко сталкивались с проблемами и все они были разные. Новый Toyota RAV4 оказался на восьмом месте с индексом 95,71%, а впереди расположился Lexus NX – 95,74%.

Следующим в списке находится Seat Arona – 95,88%. Первая пятерка лидеров выглядит следующим образом: Toyota CH-R (95,95%), Peugeot 3008 (96,09%), Lexus RX (96,6%), Subaru Outback (97,24%) и Volvo XC40 (98,0%).