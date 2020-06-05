Китайская компания намерена развиваться на российском рынке и расширять свой модельный ряд.
GAC хочет расширить линейку моделей в России
Уже достоверно известно о появлении на нашем рынке нового кроссовера, о котором в компании уже рассказывали, а также минивэне.
Последний ранее был сертифицирован для продаж в нашей стране. Но на этом новинки не закончатся, так как в планах автопроизводителя привезти в Россию еще и седаны, однако при этом кроссоверы и минивэны останутся более предпочтительными.
Что касается седанов, то пока неизвестно, какие из представленным в модельном ряду марки автомобили рассматриваются к выходу.
Сейчас у китайской компании есть седаны GA4, GA6 и GA8, среди которых первый самый бюджетный и имеет компактные габариты.
Второй немного крупнее Toyota Camry, а третий самый большой, ведь его длина составляет 5 003 мм.
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