GAC хочет расширить линейку моделей в России

Уже достоверно известно о появлении на нашем рынке нового кроссовера, о котором в компании уже рассказывали, а также минивэне.

Последний ранее был сертифицирован для продаж в нашей стране. Но на этом новинки не закончатся, так как в планах автопроизводителя привезти в Россию еще и седаны, однако при этом кроссоверы и минивэны останутся более предпочтительными.

Что касается седанов, то пока неизвестно, какие из представленным в модельном ряду марки автомобили рассматриваются к выходу.

Сейчас у китайской компании есть седаны GA4, GA6 и GA8, среди которых первый самый бюджетный и имеет компактные габариты.

Второй немного крупнее Toyota Camry, а третий самый большой, ведь его длина составляет 5 003 мм.