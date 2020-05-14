Китайский минивэн GAC GN8 появится в России в начале лета

Китайская компания GAC Motor в начале лета намерена запустить в продажу в РФ свою новую модель – GAC GN8.



Этот минивэн в Китае продается под названием GAC GM8. Российские продажи будут запущены в июне.

Есть данные, что на российском рынке этот автомобиль предложат с двухлитровым турбированным ДВС, пару которому составит 8-скоростной автомат и переднеприводная система.

В продаже GAC GM8 должен появится в двух модификациях по предварительной цене – два миллиона рублей.

Другие подробности о российской версии модели пока не раскрывают. При этом еще компания готовит к выходу в России кроссовер GS5.

Напомним, что сейчас модельная линейка GAC представлена только флагманским кроссовером GAC GS5, предлагаемом по цене от 1 898 000 рублей.