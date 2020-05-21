Этот кроссовер анонсирован на российском рынке достаточно давно, однако никаких подробностей о версии для нашей страны не раскрывали.



На этот раз GAC рассказал о новом для России кроссовере GAC GS5, который будет представлен в пятиместном салоне и с большим списком оборудования.

Новый автомобиль должен поступить в продажу до конца года, но точные сроки, как и цены, пока не озвучивают.

Модель будет представлена только с одной силовой установкой и это будет турбомотор объёмом 1,5 литра.

В паре с двигателем будет работать шестискоростная автоматическая КП. Мощность двигателя составит 137 л.с.

В списке оснащенности есть независимая подвеска, система помощи при движении в гору и на спуске, а также система тормозных усилий, камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, климат-контроль, панорамная крыша и многое другое.

В Китае этот кроссовер продается по цене от 109 800 юаней, а это около 1,1 млн рублей.