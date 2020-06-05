В целом автомобильный рынок России в мае продемонстрировал отрицательную динамику , как и большинство крупных автопроизводителей.

При этом в стране нашлись автомобильные марки, у которых фиксировался рост продаж новых авто. О таких компания рассказали аналитики «Автостат», проведя исследование данных АЕБ.

Оказалось, что у пяти автобрендов выросли продажи автомобилей по итогам мая и одним из них оказался Changan.

Дилеры этой компании по итогам прошлого месяце реализовали на 124% больше автомобилей. На 19% и 5% увеличились объёмы продаж машин у FAW и Haval, а также положительная динамика наблюдалась у Isuzu (+29%) и Fiat (+1%).

Все остальные автопроизводители в России показали падение продаж, причем у таких марок как Mitsubishi, Lifan, Infiniti и Zotye отрицательная динамика превысила 80%.