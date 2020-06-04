Авторынок России в мае сократил падение до 52%

В отчетный период россияне купили 63 033 новых автомобиля, что на 51,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом падение в мае было не настолько сильным, как в апреле. Что касается объёмов проданных новых машин за период с начала года, то показатель составил 478 135 авто, что на 25,7% меньше.

Лидером российского авторынка по-прежнему остается «АвтоВАЗ» с показателем 15 580 реализованных Лад, что на 46% меньше.

KIA остается второй с результатом 8 008 экземпляров, что на 59% меньше. В тройке лидеров располагается Hyundai.

Дилеры этой марки реализовали 6 477 новых машин, что на 57% хуже. В первой пятерке лидеров среди автобрендов оказались Renault и Toyota. Их объёмы продаж составили 5 640 (-47%) и 4 486 ед. (-43%).