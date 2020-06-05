Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России в мае

Самые востребованные автомобили на российском рынке были названы Ассоциацией европейского бизнеса, которые опубликовали отчет по продажам за май.

Как известно, авторынок России сократился на 52%, тогда как в апреле падение было еще большим.

Что касается самых продаваемых автомобилей в России в мае, то лидером тут остается Лада Гранта, которая была продана в количестве 5 726 экземпляров, что на 48% хуже, чем в прошлом году.

Второй результат показала Лада Веста – 4 475 ед. (-49%). В тройку самых популярных моделей вошел KIA Rio.

Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 3 655 экземпляров, что хуже на 56%. Следующим в рейтинге оказался Hyundai Creta, который остается лидером своего сегмента. Компания в мае продала 3 243 таких кроссовера, что на 44% хуже.

На пятой строчке находится Volkswagen Polo. Он разошелся тиражом в количестве 2 158 шт., что меньше на 56%.

Во второй пятерке лидеров оказались следующие автомобили: LADA Largus (1 981 ед., -38%), Hyundai Solaris (1924 ед., -64%), LADA 4×4 (1 664 ед., -30%), Renault Duster (1 470 шт., -55%) и Renault Logan (1396 шт., -39%).