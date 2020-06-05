Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

На основании опубликованных данных АЕБ и был составлен рейтинг самых популярных кросссоверов на российском рынке.

Недавно, к слову, были названы и самые востребованные автомобили, а теперь опубликован рейтинг по сегменту кроссоверов и внедорожников.

Впрочем, лидер этого сегмента остается неизменным и это модель Hyundai Creta, реализованная в количестве 3 243 ед.

Продажи этого автомобиля сократились в сравнении с маем 2019 года на 44%. На втором месте находится внедорожник LADA 4×4. Россияне в отчётный период купили 1 664 российских внедорожника, а это оказалось на треть меньше, чем годом ранее.

В тройке расположился Renault Duster – 1 470 ед. (-55%). Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan входят в первую пятерку самых продаваемых на российском рынке кроссоверов.

Их результат – 1 226 (-51%) и 1 199 ед. (-59%). Вторая пятерке самых востребованных SUV выглядит следующим образом: Chevrolet Niva (1083 ед., -25%), Toyota Land Cruiser Prado (967 ед., -10%), Renault Kaptur (815 ед., -63%), KIA Seltos (809 ед.) и Nissan Qashqai (792 ед., -52%).