Средневзвешенная цена нового авто в России выросла на 10%

Аналитики в России посчитали среднюю стоимость новых автомобилей за период январь-апрель 2020 года.

В отчетный период, как выяснили в агентстве «Автостат», средняя цена нового авто в России выросла на 10%.

В указанный период стоимость новой машины составила 1 688 000 рублей в среднем.

Если рассматривать цены на иномарки, то у них показатель 1 967 000 рублей, при этом отечественные машины имеют средний ценник 698 000 рублей.

Напомним, что лидером рынка в апреле, по версии АЕБ, остался «АвтоВАЗ» с результатом 9 396 проданных ед., что на 71% меньше. Второй результат показала KIA с 4 334 проданными авто, что хуже на 78%.+

Третье место оказалось за Renault – 3 135 шт. (-75%). Volkswagen и Skoda вошли в первую пятерку самых продаваемых в РФ с результатами 3 093 ед. (59%) и 3041 ед. (-68%).

В топ-10 лидеров российского авторынка еще оказались: Toyota (2565 ед., -70%), Hyundai (2426 ед., -84%), ГАЗ (2272 ед., -58%), Nissan (1039 ед., -59%) и УАЗ (862 ед., -75%).