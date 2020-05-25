6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис

В прошлом месяце практически все автопроизводители подняли цены на свои автомобили, а до конца года ожидается еще несколько подорожаний.

При этом некоторые модели в апреле подешевели, и среди таких оказалась Toyota Supra. Японская компания на нее снизила цену с 5 534 000 до 4 934 000 рублей.

Nissan в текущем месяце снизила цены на свои кроссоверы Murano, X-Trail и Terrano, которые стали дешевле от 1,8 до 3,0% в зависимости от модели.

Теперь Murano предлагается от 2,3 млн рублей, а X-Trail и Terrano от 1 056 000 и 951 тыс. рублей.

Новый Volkswagen Polo недавно стал доступен для заказа по цене 792 900 рублей, а это на 8 тыс. рублей дешевле, чем дореформенная версии.

Но небольшое снижение цены фиксируется только базовой комплектации, тогда как остальные версии дороже, чем у старого седана.

На российском рынке очень сильно подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace, а это случилось после обнуления пошлины на импорт электромобилей.

Теперь «зелёный» британский автомобиль можно купить на 300 тыс. рублей дешевле – от 5 946 000 рублей.