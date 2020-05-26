Автомобили с пробегом стали дорожать в России

Вторичный авторынок России демонстрирует увеличение объемов продаж, а наряду с этим наблюдается и рост цен на автомобили с пробегом.

При этом отмечается неравномерный рост стоимости подержанных машин, когда некоторые из них подорожали на треть, а другие наоборот немного стали дешевле.

Изменение цен зафиксировали специалисты сайта «Авито Авто», на исследование которых ссылаются журналисты Autonews.ru.

Например, средняя цена трехлетней Гранты осталась на уровне января, а это 346 тыс. рублей. Но в зависимости от региона стоимость выше или ниже средней.

Было зафиксировано и незначительное удорожание Hyundai Solaris. Его средняя стоимость составила 661 тыс. рублей, что на 1% больше.

А вот в Красноярске этот автомобиль прибавил в цене 29%, и там цена составляет 616 тыс. рублей против 476 тыс. рублей ранее.

Трехлетняя Skoda Octavia продается по прежней цене, однако в некоторых регионах средняя цена выросла на 28%, а например в Тольятти она наоборот подешевела на 43%.

Седан Toyota Camry продается по прежней цене, а трехлетний BMW 5-Series уже имеет среднюю цену на 2% больше.