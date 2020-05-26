Вторичный авторынок России демонстрирует увеличение объемов продаж, а наряду с этим наблюдается и рост цен на автомобили с пробегом.
Автомобили с пробегом стали дорожать в России
При этом отмечается неравномерный рост стоимости подержанных машин, когда некоторые из них подорожали на треть, а другие наоборот немного стали дешевле.
Изменение цен зафиксировали специалисты сайта «Авито Авто», на исследование которых ссылаются журналисты Autonews.ru.
Например, средняя цена трехлетней Гранты осталась на уровне января, а это 346 тыс. рублей. Но в зависимости от региона стоимость выше или ниже средней.
Было зафиксировано и незначительное удорожание Hyundai Solaris. Его средняя стоимость составила 661 тыс. рублей, что на 1% больше.
А вот в Красноярске этот автомобиль прибавил в цене 29%, и там цена составляет 616 тыс. рублей против 476 тыс. рублей ранее.
Трехлетняя Skoda Octavia продается по прежней цене, однако в некоторых регионах средняя цена выросла на 28%, а например в Тольятти она наоборот подешевела на 43%.
Седан Toyota Camry продается по прежней цене, а трехлетний BMW 5-Series уже имеет среднюю цену на 2% больше.