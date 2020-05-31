Немецкая компания активно готовит к премьере новые BMW M3 и M4 и недавно выяснилось, когда они будут представлены.

Как заявил представитель М-подразделения бренда в социальной сети, новинки дебютируют в сентябре, предварительно в формате онлайн.

То есть BMW представит новые BMW M3 и M4 уже через три месяца. Из официальных подробностей известно, что автомобили будут комплектоваться двумя типами трансмиссий – 8-ступенчатой автоматической КП и 6-скоростной механикой.

Система привода будет на заднюю или обе оси. Что касается двигателя, то модели будут оснащены турбированным шестицилиндровым агрегатом с отдачей 480 или 510 л.с. в зависимости от версии.

К тому же в автомобилях будут фирменные детали и элементы, а также появятся лимитированные варианты M3 CS и M4 CS.