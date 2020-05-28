BMW с европейского рынка убирает все версии модели BMW M2

В ЕС новые эконормы начали действовать с 2020 года, сейчас их применяют только к новым моделям, представленным на рынке с этого года, а с начала следующего года Euro 6d начнет действовать на все выпускаемые авто.

Из-за новых эконорм, которые с 1 января 2021 года начнут распространяться на все продаваемые в регионе авто, автопроизводителям придется отказаться от ряда моделей.

Среди таких будет и BMW M2, причем баварской компании придется убрать не только базовую версию, но также недавно представленную M2 CS.

В 2022 году будет выпущена новая версия «заряженного» купе, поэтому в компании и без новых норм планировали убрать с продажи BMW M2.

Стоит отметить, что модель раньше намеченного срока исчезнет только из стран входящих в ЕС, а вот в других регионах «заряженное» купе BMW M2 будет продаваться и дальше.