Обновленный седан и универсал BMW 5-Series получили немало изменений, а также компания объявила и российские цены моделей.



27 мая компания BMW представила обновленную BMW 5-Series, а сама презентация состоялась в формате онлайн. Теперь «пятерка» имеет измененную внешность, где появилась новая оптика, изменённые бамперы, увеличенные ноздри, а также трапециевидные патрубки выхлопной системы.

Оформление салона модели теперь выполнено в стилистике кроссоверов X5/X6/X7. Так, в автомобиле пересмотрели варианты отделки салона, на руле добавили новые кнопочные блоки, а в мультимедийной системе начали использовать операционную систему BMW OS 7.0, позволяющую получать обновления «по воздуху».

Архитектура передней панели сильно не изменилась, а также опциональным остался и 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа. Кроме этого, в компании отметили появление в седане и универсале новой навигационной системы BMW Maps, которая впервые появилась в автомобилях марки. Некоторые системы безопасности и помощи водителю были доработаны.

Что касается линейки двигателей, то в России она будет представлена теми же силовыми установками кроме 400-сильного мотора. При этом версия для европейского рынка получила серьезно пересмотренную моторную гамму, где теперь все установки соответствуют экологическим нормам Евро-6.

Кроме этого, в Европе все 4 и 6-цилииндроввые бензиновые и дизельные ДВС будут работать с 48-вольтовым стартер-генератором. Среди трансмиссии будет только 8-скоростная автоматическая КП.

Производство обновленного BMW 5-Series стартует на заводе в Германии в июле, а в России сборка стартует позднее. Пока российский офис объявил только базовый ценник автомобиля – 3 470 000 рублей. В сравнении с предшественником модель подорожала на 100 тыс. рублей.