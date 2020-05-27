Объявлены российские цены на новый BMW 6-series GT

Российское подразделение немецкой компании 27 мая опубликовало цены на новый BMW 6-series GT, который встанет на конвейер в середине лета.



Автомобиль BMW 6-series GT будет представлен на российском рынке с четырьмя силовыми установками, две из которых дизельные по цене от 4 290 000 рублей.

Модель теперь имеет измененную внешность с обновленными бамперами и уменьшенными фарами. В начальных комплектациях автомобиль получит новые адаптивные светодиодные фары с матричной технологией, а опционально клиент сможет заказать лазерные фары.

В зависимости от комплектации колесные диски будут на 18, 19 и 20 дюймов. В салоне новинки предложат кожаный руль, климат-контроль на две зоны с расширенным функционалом, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, а за дополнительную плату можно выбрать обивку приборной панели с коричневой строчкой.

Сидения обитые кожей Dakota будут доступны для автомобиля с начальной комплектации, а полную кожаную отделку можно заказать за дополнительную плату.

Кроме этого, в салоне автомобиля будет немало новых декоративных элементов и даже опциональная система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена двумя бензиновыми и двумя дизельными агрегатами с технологией BMW TwinPower Turbo. Это будут 4- и 6-цилиндровые моторы, работающие в паре только с 8-ступенчатой трансмиссией Steptronic.