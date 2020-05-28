Оказалось, что общей сложности в апреле и мае количество предложений по продаже подержанных автомобилей сократилось почти наполовину.

Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов розничной сети авто с пробегом Automama, россияне стали реже выставлять на продажу свои машины.

Как говорится в сообщении, в категории топ-20 самых популярных моделей в марте было 85 тыс. предложений, а в апреле показатель сократился до 50 тыс. единиц.

В целом серьезного повышения цен при уменьшении числа предложений зафиксировано не было.

В топ-20 популярных авто на вторичном рынке средняя цена нового авто составляла 721 тыс. рублей по итогам марта, а в апреле показатель составлял 720 и 710 тыс. рублей.

Ранее специалисты сайта «Авито Авто» сообщали, что на вторичном рынке наблюдается тенденция роста цен на трехлетние авто с пробегом.