Рост популярность электрокаров на вторичном рынке зафиксировали специалисты агентства «Автостат».
В России на 46% увеличился спрос на подержанные электромобили
Оказалось, что на рынке подержанных автомобилей спрос на автомобили с полностью электрической силовой установкой вырос на 46%.
При этом объёмы продаж таких машин по-прежнему остаются невелики. В первом квартале электрокаров с пробегом было продано 875 ед.
Nissan Leaf пользуется повышенным спросом и до сих пор остается самым востребованным в России. В отчетный период доля этой модели в продажах составила 93% или 814 реализованных экземпляров.
Остальные электрокары были проданы в количестве не более 10 единиц.
В частности, в списке оказались: Mitsubishi I-MiEV (17 ед.), Jaguar I-Pace (10 ед.), Tesla Model S (10 ед.), BMW i3 (8 ед.), Tesla Model X (6 ед.), LADA Ellada (3 ед.), Renault Twizy (3 ед.), Tesla Model 3 (3 ед.), Hyundai Ioniq (1 ед.).