В России на 46% увеличился спрос на подержанные электромобили

Оказалось, что на рынке подержанных автомобилей спрос на автомобили с полностью электрической силовой установкой вырос на 46%.

При этом объёмы продаж таких машин по-прежнему остаются невелики. В первом квартале электрокаров с пробегом было продано 875 ед.

Nissan Leaf пользуется повышенным спросом и до сих пор остается самым востребованным в России. В отчетный период доля этой модели в продажах составила 93% или 814 реализованных экземпляров.

Остальные электрокары были проданы в количестве не более 10 единиц.

В частности, в списке оказались: Mitsubishi I-MiEV (17 ед.), Jaguar I-Pace (10 ед.), Tesla Model S (10 ед.), BMW i3 (8 ед.), Tesla Model X (6 ед.), LADA Ellada (3 ед.), Renault Twizy (3 ед.), Tesla Model 3 (3 ед.), Hyundai Ioniq (1 ед.).