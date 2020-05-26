Kia Optima нового поколения, как сообщили раннее СМИ, не будет предлагаться на европейском рынке.
Новая Kia Optima все же появится в России
Тогда сообщалось, что автомобиль покинет модельный ряд Европы из-за жесткой конкуренции с немецкими автомобилями.
Это породило слухи о том, что новая Kia Optima не появится в России, хотя ранее эту модель привезли в страну для сертификации.
В российском офисе компании прокомментировали данные, сообщив, что седан будут продавать в стране, но подробности, а также дату премьеры объявят позднее.
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