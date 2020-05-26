Новая Kia Optima все же появится в России

Kia Optima нового поколения, как сообщили раннее СМИ, не будет предлагаться на европейском рынке.

Тогда сообщалось, что автомобиль покинет модельный ряд Европы из-за жесткой конкуренции с немецкими автомобилями.

Это породило слухи о том, что новая Kia Optima не появится в России, хотя ранее эту модель привезли в страну для сертификации.

В российском офисе компании прокомментировали данные, сообщив, что седан будут продавать в стране, но подробности, а также дату премьеры объявят позднее.